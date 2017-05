Het is zondag en dat kan maar één ding betekenen: Dark Souls in de ruimte!

Vanaf 14:00 uur duiken Sander en Carl de verlaten CREO-fabriek in, waar ze belaagd worden door defecte machines en robots. De game is gemaakt door Deck 13, ook bekend van Lords of the Fallen. Verwacht veel Dark Souls-achtige gameplay!

We zien je graag om 14:00 uur op YouTube of het Eurogamer Benelux Twitch-kanaal. Chat gezellig met ons mee!