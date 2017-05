Ubisoft stelt Rainbow Six Siege: Season Two content uit

Ubisoft stelt de Season Two content voor Rainbow Six Siege uit en kondigt in de plaats Operation Health aan. De ontwikkeling van een nieuwe map wordt daardoor even opgeschort.

Met Operation Health wil Ubisoft de game optimaliseren op technologisch vlak. Dat betekent volgens het bedrijf onder andere snellere en betere matchmaking. Ook komen er betere communicatiemogelijkheden dankzij server-gebaseerde voice chat. Ten slotte krijgt de game ook snellere servers om alles vloeiender te laten verlopen.

Alle aanpassingen zijn eerst uit te proberen op de Technical Test Servers. Nadien komen ze naar de pc-versie van de game. Als laatste volgen de consoleversies.

Om alle aanpassingen door de voeren, heeft Ubisoft beslist om Season Two dit jaar te schrappen. De nieuwe map in Polen vervalt daardoor volledig. De nieuwe Operators die de komende maanden gepland stonden, komen later dit jaar uit.

Season Three en Season Four staan gepland voor later dit jaar, en spelen zich af in respectievelijk Hong Kong en Korea. Die updates introduceren telkens drie Operators, nieuwe wapens en een nieuwe map.

Rainbow Six Siege lanceerde in 2015 voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. De Rainbow Six Siege review vind je op de site.