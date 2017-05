Shadow Warrior 2 console release bekend

Ontwikkelaar Flying Wild Hog laat weten dat Shadow Warrior 2 op 19 mei lanceert voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Wie de game voor de PlayStation 4 koopt, krijgt er gratis de vorige Shadow Warrior-game bij.

Op de Amerikaanse blog van Sony meldt de ontwikkelaar: "Shadow Warrior 2 is onze grootste game tot nog toe, en we zijn dan ook blij dat de game vanaf volgende week beschikbaar is voor de PlayStation 4. We hopen dat de fans van de eerste game zullen appreciëren hoe Shadow Warrior 2 alles naar een hoger niveau tilt."

Voor de consolerelease heeft Flying Wild Hog naar eigen zeggen veel aandacht besteed aan het optimaal gebruiken van een controller voor het wisselen tussen melee en ranged combat. Daarnaast is ook de online coöperatieve gameplay geoptimaliseerd.

Shadow Warrior 2 lanceerde eind 2016 voor de pc. De Shadow Warrior 2 review van Johnny lees je op de site.