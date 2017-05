Half-Life 2 VR mod nu op Steam Greenlight

Een Half-Life 2 mod voegt volledige VR-ondersteuning aan de game toe. Je kunt nu op de mod stemmen via Steam Greenlight.

In 2013 werd er al aan deze mod gewerkt. Omdat Valve echter de Source engine niet updatete met VR-ondersteuning, viel het project in het water. Daar is nu echter succesvol omheen gewerkt, waardoor de game nu werkt met moderne VR headsets en controllers.

De mod bevat een gebruikersinterface die speciaal bedoeld is voor VR, een mogelijkheid om wapens handmatig en realistisch te herladen, en verschillende methoden om in de wereld te lopen. Daarnaast bevat de mod verbeterde effecten, textures en 3d modellen.

De mode werkt met Half-Life 2, maar de makers geven aan dat de aanpassingen aan de Source engine voor deze mod ook werken op andere titels die op de engine draaien.