EA: 'Niewe BioWare IP uitgesteld tot volgende financiële jaar'

Electronic Arts laat weten dat de releasedatum van het nieuwste project van BioWare is uitgesteld tot 'het volgende financiŽle jaar.' Dat jaar loopt van april 2018 tot maart 2019.

Eerder liet EA nog weten dat de nieuwe IP van BioWare in maart 2018 lanceert. Het bedrijf meldt nu in een gesprek met investeerders dat de game is uitgesteld om 'de ontregelende sociale aspecten van de game uit te breiden.'

In het gesprek benadrukt EA-baas Andrew Wilson dat de game niet is uitgesteld vanwege de reactie op Mass Effect: Andromeda. Volgens de topman hebben het uitstel en de gebeurtenissen rondom Andromeda 'helemaal niks met elkaar te maken.'

Er is op dit moment nog niet veel bekend over het nieuwe project van BioWare. De game heeft de codenaam Dylan en wordt ontwikkeld door BioWare Edmonton. De titel is een action-adventure game die rond een 'live service' is gebouwd.

BioWare bracht in maart Mass Effect: Andromeda uit. De game kampt sinds de release met technische problemen. De game heeft inmiddels patches gekregen die onder andere de gezichtsanimaties aanpassen. Carl zijn Mass Effect: Andromeda review lees je hier nog eens.