Overkill's The Walking Dead uitgesteld tot tweede helft 2018

Overkill's The Walking Dead is uitgesteld naar de tweede helft van 2018. Dat heeft uitgever Starbreeze Studios bekendgemaakt.

Het is de tweede keer dat de lancering van de game wordt opgeschoven. Die stond oorspronkelijk voor 2016 op de agenda, maar eerder werd Overkill's The Walking Dead uitgesteld naar eind 2017. Het nieuwe uitstel is volgens het moederbedrijf van Overkill Software nodig om het "volledige potentieel" van de game te bereiken.

Overkill's The Walking Dead is gebaseerd op de gelijknamige comics en televisieserie. Het is een co-op first-person shooter met action-, role-playing-, survival horror- en stealth-elementen. Payday: The Heist- en Payday 2-ontwikkelaar Overkill Software is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, terwijl 505 Games de uitgever van de consoleversies is.

Op 10 mei komt er een livestream op Starbreeze's Twitch-kanaal met nieuws over onder meer Overkill's The Walking Dead. De game komt uiteindelijk op de pc, PlayStation 4 en Xbox One uit.