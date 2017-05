Gerucht: God of War lanceert in 2018

De God of War reboot lanceert in 2018. Dat meldt acteur Christopher Judge op zijn Twitteraccount.

Eerder stond nog in de biografie van de acteur dat God of War in 2017 uitkomt. De update vermeldt echter geen exacte releasedatum. Ontwikkelaar Sony Santa Monica heeft sinds de onthulling van God of War ook geen nieuwe informatie naar buiten gebracht.

Judge spreekt in God of War de stem van hoofdpersoon Kratos in. De nieuwste game in de reeks vervolgt het verhaal van het personage na de gebeurtenissen van God of War 3. In ons overzicht met God of War informatie lees je meer over de game.