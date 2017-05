Blizzard beloont fan die cd met broncode StarCraft terugvond

Blizzard Entertainment beloont Reddit-gebruiker Khemist49 voor het vinden van een cd met daarop de broncode van StarCraft.

Khemist49 vond de cd in een doos met Blizzard-spullen die hij via eBay had gekocht. Na enig opzoekingswerk op Reddit bleek het om de volledige code voor de originele StarCraft te gaan. Na overleg met de advocaten van Blizzard besloot de man om de code terug te geven.

Aanvankelijk kreeg Khemist49 voor zijn hulp de Origins Edition van Overwatch, alsook 250 dollar krediet voor de Blizzard Store. Later volgde een tweede cadeaubox met allerhande gadgets, zoals muismatten en een toetsenbord.

Ten slotte kreeg de man nog een all-inclusive reis naar BlizzCon aangeboden, inclusief een ontmoeting met het hele Blizzard-team.

Er is meer StarCraft-gerelateerd nieuws. Zo maakte Blizzard onlangs de originele StarCraft en Brood War gratis toegankelijk voor iedereen.