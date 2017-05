Bethesda dwingt naamswijziging Prey for the Gods af

De indiegame Prey for the Gods gaat voortaan als Praey for the Gods door het leven, zo maakt No Matter Studios bekend. Het driekoppige team is daartoe gedwongen door Bethesda en moederbedrijf Zenimax Media, die het handelsmerk 'Prey' hebben vastgelegd.

No Matter Studios wilde het besluit van Bethesda aanvechten, maar die rechtszaak zou te duur uitpakken. De ontwikkelaars overwogen nog om opnieuw een crowdfundingcampagne voor dat doeleind te starten, maar hebben nu besloten om de naam van hun game aan te passen.

Prey for the Gods zou eerder Prćy for the Gods heten, maar de 'ć' zou het te lastig maken om de game online op te zoeken. Daarom is nu gekozen voor Praey, een combinatie tussen 'Pray' en 'Prey'. No Matter Studios mag zijn logo wel behouden, waarbij de 'e' is vervangen door een biddende vrouw.

Het is niet de eerste keer dat Bethesda een naamswijziging probeert af te dwingen. Eerder liep er een juridische zaak tussen Bethesda en Minecraft-ontwikkelaar Mojang om de game 'Scrolls', vanwege eventuele verwarring met The Elder Scrolls-serie. Uiteindelijk werden beide partijen het met elkaar eens en mocht Mojang de naam Scrolls blijven gebruiken.

Praey for the Gods is een survivalgame die grotendeels draait om het verslaan van enorme wezens, onder andere door bovenop ze te klikken en hun zwakke plek te vinden. Shadow of the Colossus is daarbij een belangrijke inspiratiebron. De game bevat vijf van dit soort baasgevechten, wanneer deze eind 2017 lanceert voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.