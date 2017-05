Remedy Entertainment werkt aan 'cinematische third-person game'

Ontwikkelaar Remedy Entertainment meldt dat de studio aan een 'cinematische third-person game' werkt. De game heeft de codenaam 'Project 7.'

Het bedrijf meldt ook dat 505 Games de nieuwe game uitgeeft op de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Eerder raakte al bekend dat Remedy Project 7 ook naar de PlayStation 4 brengt. de game speelt zich af in een nieuw universum.

"P7 bevat de diepste mechanics die we ooit in een game hebben gestopt. Project 7 is gebouwd met onze eigen Northlight-technologie", aldus Remedy in een statement.

Remedy maakte in het verleden onder andere Max Payne en Alan Wake. Begin vorig jaar lanceerde de studio Quantum Break op de pc en de Xbox One. Onze Quantum Break review lees je hier nog eens.