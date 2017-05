Inhoud DLC Pack 1 onthuld voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild

De eerste downloadable content voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild voegt onder meer The Master Trials toe, zo maakt Nintendo bekend. Je begint deze uitdaging zonder je equipment en items, en vecht jezelf door 45 kamers vol monsters. Je beloning is een upgrade voor de Master Sword, die daarna ook tegen normale vijanden zijn maximale schade doet.

De DLC Pack 1 voegt daarnaast een Hard Mode toe aan de hoofdgame. Daarin zijn alle vijanden sterker, krijgen ze health terug tijdens het vechten en zien je ze ook eerder aankomen. Tevens stuit je op extra moeilijke tegenstanders die niet in de normale game zitten. Voor beide moeilijkheidsgraden is de Hero Path nieuw, een groene lijn die op de kaart precies laat zien waar je allemaal geweest bent.

Met de Travel Medallion maak je voortaan verder je eigen fast travel-punten aan, maar je moet dit item eerst wel ergens vinden. Tot slot zijn er vijf nieuwe (delen van) outfits beschikbaar, met elk unieke vaardigheden: Majora's Mask, Tingle's Outfit, Midna's Helmet, Phantom Armor en een Korok Mask. Deze laatste gaat trillen zodra je in de buurt bent van ťťn van de 900 verborgen Korok Seeds.

De DLC Pack 1 maakt onderdeel uit van de Expansion Pass voor The Legend of Zelda: The Breath of the Wild en is niet los te koop. De Season Pass kost 19,99 euro en is te vinden in de eShop van de Nintendo Switch en Wii U. De eerste downloadbare uitbreiding lanceert in de zomer, later volgt nog een tweede die onder meer een extra dungeon toevoegt.