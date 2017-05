Gerucht: Modern Warfare Remastered volgende maand los te koop

Call of Duty: Modern Warfare Remastered is vanaf volgende maand los te koop. Dat blijkt nadat de game opdook op de site van Gamefly.

Tot nu toe was de game enkel beschikbaar in de Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition. Vanaf volgende maand zou je de game dus ook zonder Infinite Warfare kunnen kopen.

De site heeft de informatie alweer ingetrokken, maar uit screenshots blijkt dat Modern Warfare Remastered op 20 juni op de PlayStation 4 uitkomt, en een maand later op 20 juli op de Xbox One.

Hier lees je nog eens alle Modern Warfare Remastered info. Gisteren raakte bekend dat Black Ops 3 Zombies Chronicles bestaat. Wij hebben ook de eerste Call of Duty: WW2 Zombies info voor jou op een rijtje!