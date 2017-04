Gerucht: Bethesda hint naar twee verrassingen voor E3 2017

Bethesda heeft uitnodigingen verstuurd voor zijn aankomende E3 persconferentie. Hierop staat artwork afgebeeld dat suggereert dat er twee nieuwe games worden onthuld.

Op de afbeelding is het fictieve pretpark Bethesdaland afgebeeld. Games als Skyrim, Doom, Quake Champions en Prey hebben hun eigen werelden, maar er zijn ook twee segmenten waar 'Coming Soon' en 'Under Construction' staat afgebeeld.

Het is nog niet duidelijk wat deze segmenten moeten voorstellen. Tijdens de E3 van vorig jaar werd de naam 'New Colossus' getoond, zonder verdere uitleg. Fans speculeren naar een nieuwe game in de Wolfenstein-reeks.

De persconferentie van Bethesda wordt op 11 juni 2017 om 11 uur 's avonds gehouden.