Sonic Forces in 3D en 2D te spelen

Uitgever Sega laat in nieuwe Sonic Forces video's zien hoe de game in zowel in 3D als 2D is te spelen. De game bevat zowel driedimensionale als 2D side-scrolling levels.

Vorige maand liet Sega de eerste video zien van een level in 3D. Sonic navigeert zich met een hoge snelheid door een stad die door Doctor Robotnik wordt belegerd. De nieuwe video toont Sonic in een 2D side-scrolling level dat gebaseerd is op de originele Green Hill Zone.

Afgelopen zomer is Sonic Forces officieel onthuld. De game komt eind dit jaar uit voor de pc, PlayStation 4, Nintendo Switch en Xbox One.