Sniper: Ghost Warrior 3 review

Sniper: Ghost Warrior 3 moet de definitieve doorbraak voor de reeks vormen. De twee vorige delen bleken onverwachte verkoopsuccessen, maar slaagden er niet volledig in om een memorabele en vernieuwende ervaring af te leveren. Ontwikkelaar CI Games wil daar nu een mouw aan passen. Sniper: Ghost Warrior 3 zet in op een betere afwerking en een open wereld die je in staat stelt om elke situatie op je eigen tactische manier aan te pakken. Dat brengt echter een hoop problemen met zich mee, waardoor het potentieel van de reeks opnieuw niet wordt waargemaakt.

De open wereld is de grootste schuldige. Het grauwe en grimmige Georgië is een bijzondere setting voor een game, maar het is allesbehalve een plezier om je door de dorpjes, bossen en militaire installaties te verplaatsen. Je hebt voortdurend een voertuig nodig om je efficiënt te verplaatsen, omdat je gewoonweg te traag loopt. Door het stroeve weggedrag en de irritant lange in- en uitstap animaties zie je daar echter steeds tegenop.

Er zijn ook geen prachtige uitzichten die je tot verkennen aanzetten. De CryEngine levert hier namelijk een ondermaatse prestatie. Texturen zijn wazig, je ziet duidelijk dat objecten kartelige randen hebben en NPC's bewegen ontzettend houterig. Sniper: Ghost Warrior 3 ziet er simpelweg verouderd uit.

Daarnaast verstoren ook technische problemen de ervaring. Zelfs met verouderde graphics heeft de game moeite om een stabiele 30 frames per seconde te halen. Daar stopt het niet. De lichamen van dode vijanden beginnen soms te glitchen, waardoor ze een gek dansje doen. Wil je datzelfde lichaam wegslepen, dan is er ook een goede kans dat je plots door het lijk heen kunt kijken. De zure kers op de taart is de laadtijd van maar liefst vijf volle minuten als je de game opstart of van regio verandert.

Bij het uitpluizen van de regio's en het verkennen van de vele points of interest word je nooit door de situaties verrast. Burgers bevrijden van moordlustige soldaten en outposts veroveren zijn ondertussen standaardelementen van open werelden, en Sniper: Ghost Warrior 3 geeft daar geen frisse invulling aan. Door het gebrek aan inspiratie komt de game vooral over als een low budget Far Cry.

De missies vormen het hoogtepunt. Grote groepen tegenstanders van veraf spotten, een goed sniping plekje opzoeken en je vijanden geconcentreerd één voor één uitschakelen, is simpelweg de grote sterkte van de game. Je moet rekening houden met de afstand en je vizier manueel afstellen. Je moet ook voor de windkracht en -richting compenseren om een accuraat schot af te leveren. Slaag je daarin, dan word je vaak beloond met een killcam en experience points om in nieuwe skills te investeren.

Het feit dat je voor die geweldige stukken vaak verschillende saaie minuten lang de map moet doorkruisen, doet je beseffen dat de open wereld van Sniper: Ghost Warrior 3 niet alleen teleurstellend, maar zelfs storend is. De kern van de game is het snipen zelf. Door de open wereld ben je meer bezig met rondrijden en rondwandelen dan plezier te hebben met sluipschutter spelen.

Eén effect van de open wereld dat wel positief uitpakt, is je extra mobiliteit. Je kunt rotsen beklimmen en langs richels manoeuvreren, zodat je steeds zelf een route uitstippelt en niet overgeleverd bent aan het design van de wereld. Sommige scenario's benutten die mobiliteit optimaal. Een vroege missie nabij een kerk stelt je in staat om via stellingen op het dak van het gebouw te klimmen. Op je buik rondkruipen en stilletjes tegenstanders van honderden meters ver uitschakelen is simpelweg geweldig.

Veel minder geweldig zijn de dialogen. Sniper: Ghost Warrior 3 heeft namelijk een tenenkrommend slecht script. Je bevelhebber heeft het taalgebruik van een tiener wanneer hij jou de opdracht geeft om oorlogsmisdadigers 'van Amerikaanse gerechtigheid te laten proeven.' Een vrouwelijke informant spreekt je dan weer consistent aan als 'bad-ass sniper.' Wanneer de game een hoogdravend citaat van Machiavelli op je scherm tovert, kun je niet anders dan je handen in je haar begraven.

Sniper: Ghost Warrior 3 is een ijzersterke snipergame met een interessante setting. Door de mobiliteit en het sterke missiedesign kun je situaties creatief en tactisch benaderen. De open wereld drukt die sterke kern echter te hard naar de achtergrond. De overstap van lineaire levels naar een open wereld doet daardoor afbreuk aan de kracht van de reeks. Dat gaat gepaard met ondermaatse graphics, technische problemen en een script dat pijn doet aan de oren. Sniper: Ghost Warrior 3 mist dus zijn doel en verkwanselt het potentieel van de reeks.