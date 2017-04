Nintendo: 'Switch overtreft verwachtingen'

Nintendo laat weten dat de Nintendo Switch de 'verwachtingen overtreft'. De console is in de eerste maand 2,74 miljoen keer verscheept.

Het bedrijf heeft hierop zijn prognose bijgesteld en verwacht binnen een jaar 13 miljoen Switch consoles te verschepen. Zelda: Breath of the Wild is 2,76 miljoen keer voor de Switch verkocht. De Wii U-versie is 3,84 miljoen keer over de toonbank gegaan.

Nintendo heeft afgelopen boekjaar een omzet van ruim vier miljard euro behaald. De winst bedroeg 241 miljoen euro. De omzet is met drie procent gedaald en de winst daalde met elf procent. Het bedrijf wijt die daling aan de tegenvallende verkoop van de Wii U.

Voor aankomend boekjaar verwacht Nintendo een omzet van 6,16 miljard euro en een winst van 49 miljoen euro. Bert zijn Nintendo Switch review lees je op de site.