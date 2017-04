Alien: Isolation 2 is niet in ontwikkeling volgens bronnen van Eurogamer. Het gerucht dat Alien: Isolation 2 in ontwikkeling zou zijn, is daardoor ontkracht.

Het Official PlayStation Magazine gaf aan dat het Creative Assembly team van Halo Wars 2 na de ontwikkeling van die game zou beginnen aan Alien: Isolation 2. Het team is echter al begonnen aan een prototype voor een nieuwe game, en het is geen deel van het Alien-universum.

Bovendien werkt het merendeel van het Alien: Isolation team niet langer bij Creative Assembly. Dat blijkt na een vergelijking tussen de credits van het recente Halo Wars 2 en die van de oorspronkelijke Alien: Isolation.

Ondanks ongeveer twee miljoen verkochte exemplaren beschouwt uitgever Sega de oorspronkelijke game niet als een groot commercieel succes.

"De studio is op dit moment volledig gefocust op Total War: Warhammer 2 en andere onaangekondigde projecten," deelt Sega mee. Eerder raakte al bekend dat er een nieuwe historische Total War-game komt.