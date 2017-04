Gratis Resident Evil 7: Not a Hero DLC uitgesteld

Ontwikkelaar Capcom maakt bekend dat de gratis Resident Evil 7: Not a Hero DLC is uitgesteld. De uitbreiding stond aanvankelijk voor de lente gepland.

In een video biedt de studio zijn excuses aan. Volgens het team voldoet de uitbreiding nog niet aan de hoge kwaliteitseisen. Er wordt ook aangegeven dat er aan meer DLC-pakketten wordt gewerkt. Het is nog onbekend of het hier om gratis of betaalde uitbreidingen gaat.

In Not a Hero keert oude Resident evil-hoofdpersoon Chris Redfield terug. Het verhaal vindt plaats na de gebeurtenissen uit Resident Evil 7. Meer details wil de ontwikkelaar nog niet onthullen.

