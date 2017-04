Razer Raiju controller review

De Razer Raiju heeft een bijzonder ambitieus doel: de uitstekende DualShock 4 nog verder te verbeteren voor competitieve gamers. Extra trekkers, customization en een bijzondere 'hair trigger'-modus moeten van deze controller de perfecte kompaan voor eSports-atleten maken. Daar slaagt hardwarefabrikant Razer uiteindelijk niet in, tenzij je je competitief met first-person shooters bezighoudt.

Het zeer intelligente design van de Raiju valt meteen op. Het beproefde sjabloon van de DualShock wordt grotendeels overgenomen, maar een balk onderaan geeft je toegang tot extra functies. Met die knoppen regel je niet alleen je microfoon en volume, maar pas je ook gemakkelijk de controls in games naar believen aan en wissel je tussen twee 'profielen' met die voorkeuren. Nieuwe functies toewijzen aan de trekkers op de rug verloopt moeiteloos en kun je zelfs tijdens het gamen doen. Een subtiele vibratie laat je weten of het gelukt is of niet. Snel en simpel, zoals het hoort.

De zogenaamde 'hair trigger'-modus is de grootste vernieuwing van de Razer Raiju. Daardoor worden je triggers supergevoelig en wordt elke nuance na de eerste druk afgesneden. Het is perfect voor shooters waarbij je bliksemsnel moet reageren en geeft je ook werkelijk een voordeel als je snelle reflexen hebt. Op die manier komt de Raiju zijn belofte als de 'controller voor eSports' op vlak van shooters volledig na. Voor andere genres zoals racegames is de functie echter nutteloos. Daar moet je de verschillende gevoeligheden van een trekker immers gebruiken om delicaat te remmen en accelereren.

Het feit dat je de extra triggers en de 'hair trigger'-modus zo snel en simpel activeert en aanpast, vormt de grootste troef van de Razer Raiju. Dat gebruiksgemak en logische design zorgen ervoor dat de intimiderende wereld van premium controllers plots zeer toegankelijk wordt.

Ook de materialen van de Raiju scoren hoge punten. De uiteinden van de controller zijn scherp, maar liggen fantastisch in de hand dankzij de antislipmaterialen op de achterkant. Het doet daardoor wat denken aan het zeer prettige gevoel van de Xbox One-controller. De joysticks bieden een geheel eigen ervaring en doen denken aan spons. Dat is geen verwijt, want door hun zachte materiaal is het een plezier om de sticks te hanteren. Bovendien is de Raiju zeer licht, ondanks de omvang van de controller en de zeer degelijke kwaliteit van het plastic.

Toch zijn er twee zeer grote minpunten die het succes van de Razer Raiju in de weg staan. De kwaliteit van de D-pad is namelijk onaanvaardbaar. Je moet extreem hard drukken om een beweging te registreren, en elke knop is een individueel element. Daardoor kun je geen diagonale bewegingen maken, wat essentieel is voor fighting games. Ben je van plan om potjes Street Fighter V of Mortal Kombat X te spelen, dan ben je veel beter af met de normale DualShock 4.

Ook de face buttons slaan de plank mis, maar om de exact tegenovergestelde reden. Door hun extreme gevoeligheid ga je tijdens een intense multiplayer match nooit een actie missen, maar voor 'normale' games vormt de extreme gevoeligheid een probleem. Het simpelweg laten rusten van je duim op een knop, kan er al toe leiden dat je per ongeluk een actie onderneemt.

Praktisch gezien zijn er ook enkele belangrijke punten om rekening mee te houden. Doordat er geen lichtbalk is zoals bij de gewone controller, kun je de Raiju niet gebruiken als je met de PlayStation VR speelt. Ook moet je steeds een kabel gebruiken, waardoor de impact op je woonkamer groot is. Het is echter een minpunt dat je zonder veel morren aanneemt: de kabel garandeert namelijk dat er een absoluut minimum aan vertraging op je inputs zit.

Je merkt tijdens het spelen dat de Raiju je gewoonweg een betere speler in shooters maakt. Eenmaal je gewend bent aan de omvang, de gevoelige face buttons en het hanteren van de knoppen op de rug, speel je efficiŽnter en sneller. Doordat je alle knoppen naar believen kunt programmeren, kun je in Titanfall 2 bijvoorbeeld nu ook tijdens het springen vrij mikken. Het is een ware verademing en leidt ertoe dat je uitgebreide strategieŽn kunt bedenken voor je knoppenfuncties. Als je op een serieus niveau first-person shooters op console wilt spelen, dan is de Raiju beter dan de Dualshock 4.

Door de simpele aanpasbaarheid, het slimme design en de degelijke materialen gooit de Razer Raiju hoge ogen. De extra knoppen en extreem snelle reactietijd stellen je in staat om werkelijk een betere speler te zijn, terwijl de 'hair trigger'-modus een meerwaarde vormt voor first-person shooters. De verschrikkelijke D-pad is echter een doorn in het oog, en ook de extreem responsieve face buttons maken de controller ongeschikt voor een breed scala aan genres. Dit is dus niet de ultieme eSports-controller. De DualShock 4 biedt een betere allroundervaring. Wil je echter uitblinken in competitieve shooters, dan is de Razer Raiju wel een must have.