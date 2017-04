Quake Champions - Alles wat we weten

De aankondiging van Quake Champions kwam als een verrassing. Id Software had namelijk net Doom uitgebracht en niemand verwachtte op de korte termijn een nieuwe game van de studio. Maar Quake komt toch echt terug. Specifiek voor de pc gemaakt en met een nadruk op arena's, snelheid en eSports. De game voegt echter ook Champions met unieke vaardigheden toe. In een game waarin alles om mapkennis, wapendominatie en snelle reflexen draait, lijkt er voor Champions geen ruimte te zijn. De aankondiging kreeg zo veel kritiek dat Tim Willits ieder interview moest beginnen met "Quake is geen MOBA!". Maar wat is het dan wel?

Setting Het idee voor Quake Champions kwam voort uit een poging om de free-to-play shooter Quake Live voor nieuwe spelers interessanter te maken. De toevoeging van Champions moest bij verschillende speelstijlen aanleunen. Dat concept is de afgelopen jaren langzaam tot een volwaardige game uitgegroeid, wat id Software nu samen met Saber Interactive aan het afwerken is. Het plan is om naar de oorsprong van Quake terug te keren. Denk daarbij vooral aan Lovecraft-achtige horror en omgevingen. Het Quake-universum is daarnaast erg uitgebreid, dus de studio heeft genoeg inspiratie om uit te putten.

Gameplay Quake Champions is net als diens voorgangers Quake 3 en Quake Live een arena shooter. De game maakt niet van loadouts gebruik en er staat geen limiet op hoeveel wapens je kunt dragen. De wapens zelf liggen door de map verspreid en het is aan jou om die te vinden voordat je tegenstander dat doet. De Machine Gun, Shotgun, Nail Gun, Rocket Launcher, Lighting Gun, Rail Gun en Gauntlet keren terug. Quake Champions moet verder een natuurlijke voortgang van Quake Live worden. Ondanks de toevoeging van de Champions blijft de essentie behouden. De gameplay draait nog steeds om skills en snelheid en bevat airplay in de vorm van rocket jumping en strafing. De levels zijn met die gedachten in het achterhoofd ontworpen. Zo is de Blood Covenant arena gebaseerd op The Camping Grounds (Q3DM6) uit Quake 3 Arena. In de remake zie je bekende locaties uit het origineel terug, waaronder de hoge jump pad en de zogenoemde Railgun Ledge. De Burial Chamber arena is een grote tombe, gebouwd in het karkas van een enorm beest. Lava staat hier centraal. In de Ruins of Sarnath arena bevindt zich de Eye of Cthalha, het grote oog die veelvuldig in verschillende Quake Champions-trailers te zien is. De drie maps zijn erg verschillend qua uitstraling, wat voor de nodige variatie zorgt. Allen bevatten ook voldoende verticaliteit en sluiproutes. De omgevingen zijn groot in opzet. Ook de vele gangen zijn erg breed gemaakt, waardoor je volop de ruimte hebt om Quake zijn karakteristieke manoeuvres zoals bunny hoppen toe te passen. Het is nog niet bekend met hoeveel maps Quake Champions uiteindelijk lanceert, maar in de gesloten bčta kun je alvast met de bovenstaande drie aan de slag.

Champions Het nieuwe element in Quake Champions is dat de verschillende personages nu speciale individuele vaardigheden hebben. Iedere Champion is specifiek voor een bepaalde speelstijl ontworpen. Nyx is erg snel en behendig, terwijl Scale Bearer meer als een tank speelt. Volgens id Software vullen de verschillende Champions elkaar goed aan. Die samenwerking is essentieel voor teamgeörienteerde modi. Tot dusver zijn Anarki, Nyx, Ranger, Scalebearer, Visor, Slash, Clutch, Galena en Sorlag officieel onthuld. Meerdere Champions hebben inmiddels hun eigen introductievideo gekregen en id Software geeft aan dat de game met twaalf Champions lanceert. De filosofie achter de vaardigheden is dat ze allemaal te counteren zijn. Als Scale Bearer bijvoorbeeld zijn Bull Rush inzet om een Nyx omver te lopen, dan kan zij haar Ghost Walk inzetten om hem te ontwijken. Ranger's mobiele teleporter, die met die van Unreal Tournament vergelijkbaar is, kun je kapot schieten voordat hij het kan gebruiken. Visor kan door muren kijken, maar wanneer Nyx haar Ghost Walk toepast kan Visor haar niet meer zien. De vaardigheden zorgen voor een extra tactische laag en meer diepgang, maar de uitkomst van een wedstrijd wordt nog altijd door de vaardigheden van de spelers bepaald.

Free-to-play Quake Champions is free-to-play, maar heeft tegelijkertijd ook een koopoptie. De volledige game is voor iedereen gratis. Het verschil is dat de free-to-play-versie enkel Ranger als Champion heeft. Indien je het Champion Pack aanschaft, krijg je ongelimiteerde toegang tot alle Champions. Tijdens het spelen verdien je favor, een in-game betaalmiddel. Daarmee kun je voor een bepaalde tijd toegang tot andere Champions krijgen. Het staat nog niet definitief vast hoe lang dat is. Favor is in-game te verdienen en kan ook gebruikt worden om Rune Challenges te spelen. Het succesvol voltooien van deze uitdagingen levert loot boxes genaamd Reliquaries op. Daarnaast zijn zowel Favor als Reliquaries voor echt geld te koop. De studio benadrukt echter dat er geen sprake is van pay-to-win situaties.

Bčta Quake Champions krijgt een lange bčtaperiode om ervoor te zorgen dat alle features naar behoren werken. Id Software geeft ook aan nauw met de community, pro-gamers en Quake-fans te willen samenwerken om de juiste balans en de perfecte gameplay te vinden. De gesloten bčta van Quake Champions is 6 april jongstleden van start gegaan. Je kunt je nog steeds voor de gesloten bčta inschrijven. Er blijven uitnodigingen verstuurd worden en het testen gaat onverminderd door. Uiteindelijk komt er ook een open bčta voor iedereen. Id Software gaat verder goed luisteren naar wat de fans willen en proberen daarin tegemoet te komen. Wegens veelvuldig commentaar wordt er nu al gevraagd om een modus zonder de vaardigheden van de Champions. De studio doet hier nog geen toezeggingen op, maar geeft wel aan dat het intern besproken is.

eSports Id Software richt zich met Quake Champions exclusief op de pc. De studio wil geen beperkingen en doet er alles aan om de game zo vlot mogelijk te laten draaien. De game moet minimaal op 120 Hz draaien en heeft unlocked frame rates. Die nadruk op snelheid heeft ermee te maken dat Quake Champions zich op eSports richt. De game zal met competities, toernooien en kampioenschappen ondersteund worden. Daarnaast bevat de game uitgebreide opties om met wedstrijden mee te kijken en moet het gemakkelijker zijn om toernooien te vinden. Verder is er betere ondersteuning voor shoutcasting, waarmee commentatoren audio direct online streamen.

Post-launch content De game wordt na de lancering ondersteund met nieuwe Champions, maps en wapens. Nieuwe multiplayermodi zijn ook een optie. Daarnaast kun je de nodige patches en aanpassingen aan de Champions verwachten.