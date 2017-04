Outlast 2 - Alles wat we weten

Na het succes van de eerste Outlast en diens uitbreiding Whistleblower werkt de onafhankelijke ontwikkelaar Red Barrels momenteel aan een vervolg op de culthit. Outlast 2 lijkt de vertrouwde horrorgameplay in een nieuw jasje te steken om je opnieuw de stuipen op het lijf te jagen.

Releasedatum De Outlast 2 release is 25 april 2017. De eerste Outlast kwam eerst op de pc uit en pas later op de consoles. Outlast 2 komt echter tegelijkertijd naar de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Je kunt de game op twee manieren kopen. Ofwel losstaand digitaal, ofwel als deel van de Outlast Trinity bundel. Die bundel bevat ook de eerste Outlast en diens uitbreiding Whistleblower.

Verhaal en setting Heb je de eerste Outlast gespeeld, dan herinner je je Mount Massive Asylum nog goed. Juist daarom speelt de tweede Outlast zich op een heel andere plek af. Omdat je al twee ritjes door het gesticht hebt gemaakt, is het tijd voor een andere setting. Deze keer is het de woestijn van Arizona, met zijn afgelegen boerderijen en kilometerslange maďsvelden. Zei iemand graancirkels? Of aliens iets met de game te maken hebben, is nog maar de vraag. Je speelt als Blake Langermann, die net als Miles Upshur uit het eerste deel een journalist is en zodoende alles op camera wil vastleggen. Samen met zijn vrouw Lynn onderzoekt hij de zaak rond een vermiste, zwangere vrouw. Waar de eerste Outlast zich grotendeels binnen afspeelde, ben je in Outlast 2 vaker buiten. Met alle bewegingsvrijheid van dien. Religieus fanatisme is een van de belangrijkste thema's. Niet voor niets is de game op het waargebeurde verhaal van de Jonestown Massacre gebaseerd, waarbij een religieuze leider een heel dorp zelfmoord liet plegen. Toch zegt de studio dat dit meer een uitgangspunt is dan een hervertelling van die gebeurtenissen.