Final Fantasy 15 patch voegt 'Stable Mode' voor PS4 Pro toe

Final Fantasy 15 krijgt op 27 april op alle platforms een nieuwe patch, aldus Square Enix.

De patch voegt 'Stable Mode' toe op de PlayStation 4 Pro. Deze kwaliteitsinstelling is bedoeld om de framerate van de game optimaal en stabiel te houden. De aankondiging geeft echter niet aan over hoeveel frames per seconde het gaat.

Een andere optie verbetert de leesbaarheid van de lettertypen in de game, door ze te vergroten. De verandering heeft betrekking op de tekst in de menu's en de ondertiteling.

De Timed Mobhunts komen met deze patch weer terug, en ditmaal krijgen spelers de taak om op de Infamous Treant te jagen. Tot slot krijg je nieuwe stickers voor de Regalia, en nieuwe muziek voor in de autoradio of MP3-speler.

Onlangs is de Final Fantasy 15 verhaalupdate uitgekomen, die een aantal nieuwe cutscenes toevoegt aan het dertiende hoofdstuk van de game.