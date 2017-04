Bestaan Call of Duty: WW2 officieel bevestigd

Activision heeft het bestaan van Call of Duty: WW2 officieel bevestigd. Op woensdag 26 april om 19:00 Nederlandse tijd houdt de uitgever een livestream waarin details over de game worden onthuld.

Eerder dit jaar lekte al een illustratie van Call of Duty: WW2. Activision heeft eerder ook al aangegeven dat de uitgever van plan is om Call of Duty naar zijn roots te laten terugkeren.

WWII confirmed. Watch the worldwide reveal of #CODWWII on 4/26 at 10AM PDT/1PM EDT: https://t.co/JtAxQQV4zN pic.twitter.com/culgG1ZQmz — Call of Duty (@CallofDuty) April 21, 2017

Call of Duty: WW2 wordt door Sledgehammer Games ontwikkeld. De studio stond eerder aan het roer van Call of Duty: Advanced Warfare. Ook heeft Sledgehammer meegeholpen aan de ontwikkeling van Call of Duty: Modern Warfare 3.

