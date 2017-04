Yakuza Kiwami release bekendgemaakt

Sega maakt de Amerikaanse en Europese Yakuza Kiwami releasedatum bekend. De game ligt op 29 augustus in de winkel.

Het nieuwste deel binnen de Yakuza-reeks is een volledige remake van het origineel voor PlayStation 2 en is straks in het Westen exclusief voor de PlayStation 4 verkrijgbaar. Sega bevestigt tegelijkertijd dat Kiwami een prijskaartje van 35 euro krijgt. Daarnaast zit er een unieke steelbook bij de game inbegrepen.

Om dit nieuws te vieren heeft Sega een speciale website online gezet, met een interactieve tijdlijn en gedetailleerde profielen van de hoofdpersonen van uit de Yakuza-reeks. De website bevat ook een stripreeks met daarin de belangrijkste gebeurtenissen die hoofdpersoon Kazuma Kiryu meemaakt.

Kiwami is de tweede Yakuza game die dit jaar uit komt. Eerder dit jaar lag Yakuza Zero namelijk al in de winkels. Op de website lees je nog eens Marcels Yakuza Zero review.