Tony Hawk's Pro Skater documentaire nog steeds in de maak

Een documentaire over Tony Hawk's Pro Skater genaamd Pretending I'm a Superman is nog steeds in de maak. Hoewel de crowdfundingcampagne voor de documentaire slecht 23 procent van het verhoopte budget opbracht, hebben de makers toch beslist om de productie verder te zetten.

In de documentaire willen de makers de volledige geschiedenis van de gameserie in beeld brengen; van Tony Hawks oorspronkelijke ideeën tot de voorlopig laatste game uit 2015. Daarnaast willen de makers ook de culturele impact van de games belichten.

Van de benodigde 75.000 dollar bracht de Indiegogo-campagne voor de documentaire uiteindelijk slechts 17.409 dollar op. Dat bedrag willen de makers nu vooral besteden aan "vergunningen, de huur van camera's en de lonen van de crew". Voor alle overige kosten gaan ze op zoek naar nieuwe sponsors en investeerders.

Eerder dit jaar raakte ook al bekend dat Tony Hawk aan een nieuwe skateboarding game werkt.