Star Wars Battlefront 2 release bekend

Star Wars Battlefront 2 komt op 17 november uit voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Daarnaast onthult Electronic Arts ook de eerste details over de singleplayer campaign van de game.

Die speelt zich af tijdens periode van dertig jaar tussen Return of the Jedi en The Force Awakens. Je speelt als Iden Versio, een officier van de Galactic Empire die na de dood van de keizer op wraak uit is.

Tijdens de campaign krijg je bijstand van een droid die je op bepaalde momenten ook zelf bestuurt. Ook speel je op bepaalde momenten tijdens de campaign als de rebellen en als hero characters zoals Luke Skywalker.

In de multiplayer speel je de de hele Star Wars-filmgeschiedenis van Episode 1 tot en met 8. Als hero characters zijn onder andere Rey, Darth Maul, Luke Skywalker, Yoda en Kylo Ren aangekondigd. Toegang krijgen tot deze personages gebeurt niet langer via power-ups, maar via een resource system.

De multiplayer introduceert ook ruimtegevechten. De uitwerking daarvan is in handen van ontwikkelaar Criterion, die voordien de Battlefront Rogue One VR missie ontwikkelde.

De vorige Star Wars Battlefront-game kwam uit in 2015. Op de website lees je Mathijs' Star Wars Battlefront review.