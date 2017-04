Star Wars Battlefront 2 krijgt geen season pass

Star Wars Battlefront 2-regisseur Bernd Diemer bevestigt dat de game geen season pass krijgt. In plaats daarvan werkt Electronic Arts aan "iets beters".

"Er is geen season pass. We hebben veel geleerd van de eerste Battlefront en we zijn tot de conclusie gekomen dat een season pass niet de beste optie is. We moeten iets beters verzinnen", aldus Diemer.

Wat dat precies inhoudt, is niet bekendgemaakt. Eind vorig jaar besloot uitgever Electronic Arts dat alle toekomstige Titanfall 2 modi en maps gratis zijn. Het is nog onduidelijk of er voor een soortgelijk model wordt gekozen.

"We zijn nog niet klaar om over onze plannen te praten. We hebben goed naar de feedback geluisterd en het is duidelijk dat de community meer diepgang, progressie en content wil. We zijn erop gebrand om die wensen te vervullen", aldus de regisseur.

Onlangs is Star Wars Battlefront 2 officieel onthuld. De game komt op 17 november uit voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.