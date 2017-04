Titanfall 2 krijgt nieuwe Titan en maps

Ontwikkelaar Respawn Entertainment laat weten dat Titanfall 2 de komende maanden een nieuwe Titan en vier nieuwe maps krijgt.

Tussen april en juni komt er een nieuwe Titan uit, maar meer details wilt Respawn daar nog niet vrijgeven. Daarnaast komen er twee nieuwe maps uit: Glitch en Relic.

Voor de nieuwe Titanfall 2 Live Fire-modus komen de maps Traffic en Deck uit. Live Fire is een modus zonder Titans waarin twee teams van zes het op kleinere maps tegen elkaar opnemen.

Verder mag je nieuwe cosmetische items, een verhoging van de level cap en meer executies verwachten. Ook is er een nieuwe Marked for Death-modus in ontwikkeling.

Carl zijn Titanfall 2 review lees je op de site. Je kunt ook in onze video kijken waarom Titanfall 2 nog steeds de coolste en snelste shooter is.