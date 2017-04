Pokémon GO Easter Eggstravaganza gaat van start.

Het Easter Eggstravaganza festival in Pokémon GO is van start gegaan. Tijdens dit evenement vind je vaker zeldzame Pokémon in de eieren van 2 kilometer en krijg je dubbele XP.

Het evenement duurt nog tot en met 20 april. Niet alleen vind je gedurende het festival vaker zeldzame Pokémon, je krijgt ook meer candy per ei dat uitkomt. Bovendien zijn de lucky eggs die je kan aankopen gedurende het evenement 50% goedkoper.

