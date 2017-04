De afgelopen Nintendo Direct van 12 april 2017 maakt verdeelde meningen op de redactie los.

Sander vindt het prima dat er nu enkel over ARMS, Splatoon 2 en enkele zoethoudertjes wordt gesproken. Bruce is duidelijk in een nukkige bui en ziet de toekomst somber. En Bert waant zich een radiopresentator uit de jaren '50.

Tijdens de Nintendo Direct van 12/04 werden onder meer de ARMS release, Splatoon 2 release en Minecraft voor Switch release bekend gemaakt.