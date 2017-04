Prey wordt dé verrassing van het jaar

Vergeet de premiejagers, vreemde aliens en countrymuziek uit de E3 2011-trailer voor Prey 2 . Zoals je in de vorige Prey hands-on preview namelijk al kon lezen is de nieuwe Prey een totale reboot. Arkane Studios haalt niet alleen inspiratie uit de eigen Dishonored-games, maar ook uit BioShock, System Shock en zelfs Deus Ex. Het eindresultaat: een eigen spacehorrorcocktail.

Prey speelt zich af op het Talos-1ruimtestation. Aan het begin van de game ontwaak je als Morgan Yu op een schijnbaar zonnige ochtend in een futuristische stad. Al snel valt de illusie echter uit elkaar en word je opgejaagd door aliens die van gedaante veranderen. Tel daar nog intriges en mysterieuze experimenten bij en je krijgt een goede indruk van de beklemmende sfeer waarin de game je onderdompelt.

Deze hands-onsessie speelt zich enkele uurtjes na het begin van de game af. Je moet het Psychotronics-lab betreden, maar eerst een Psychoscope vinden. Met die helm scan je de omgeving en vooral de aliens om hun krachten te stelen. Neem bijvoorbeeld de Mimic. Die spinachtige alien verandert voortdurend van gedaante en zit meestal stiekem in een hoekje op je te wachten. Een koffiekop, microscoop of zelfs wc-rol; alles kan een valstrik zijn. Als je echter met je Psychoscope drie van deze smeerlapjes scant, dan krijg je zelf de mogelijkheid om te transformeren.

Deze Mimic-kracht komt tijdens de playthrough op twee verschillende manieren van pas. Tijdens rondzwervingen langs de verschillende testkamers, kom je plots voorbij een goed uitgerust arsenaal. De deur is echter op slot en je hackingskills zijn niet goed genoeg om deze open te kraken. Het doorgeefluik in het raam naast de deur biedt echter een oplossing. Iemand is namelijk zijn kop koffie vergeten.. Je verandert je gedaante in het kopje en rolt zo vlotjes door het luikje het arsenaal binnen.

Een andere keer stoot je op een krachtige Phantom-alien, net wanneer je health erg laag is en je geen medkits meer hebt. In plaats van het gevecht aan te gaan, loop je snel om de hoek en verander je in een stoel. De Phantom kijkt wat verward in het rond en loopt de kamer uit. Vervolgens scan je hem stiekem, unlock je zijn Kinetic Blast-kracht en blaas je hem met zijn eigen wapen op.

Je kiest zelf in welke buitenaardse krachten en vaardigheden uit meer traditionele tech-trees (zoals bijvoorbeeld hacken of hefkracht) je punten investeert. Die punten krijg je door Neuromods te verzamelen of te craften. Elk object dat je vindt, bestaat immers uit vaste bouwblokken. Als je inventaris vol zit, zoek je een recycleermachine die al je nutteloze rommel in materialen verandert. Die verander je vervolgens aan de hand van gevonden schema's in bruikbare voorwerpen, zoals medkits, munitie of upgrades voor je wapens, suit en Psychoscope.

Prey geeft je dus een heleboel mogelijkheden, maar laat je verder vrij om je eigen speelstijl te kiezen. Je enige doel is om de vele gevaren in het Talos-1-station te overleven en erachter te komen wat hier allemaal fout is gelopen en wie je wel en niet kunt geloven. Via de radio probeert je broer je te overhalen om hem te vergeven en te vertrouwen, terwijl een mysterieuze vreemdeling zweert dat hij of zij je enige hoop is. Als je de originele BioShock gespeeld hebt, klinkt dat natuurlijk bekend in de oren en het is hopen dat ook dit verhaal net zo boeiend wordt.

Je omgeving is echter de hoofdrolspeler in het verhaal. Op lijken en computers vind je talloze audiologs en e-mails die je op hun beurt sidequests geven. Overal waar je kijkt, zie je getuigenissen van menselijke drama's, samenzweringen en experimenten die uit de hand zijn gelopen. Als je bijvoorbeeld wat dieper gaat graven in het kantoor van de directeur van het lab, ontdek je dat ook hij gemanipuleerd werd en iemand hem nauwlettend controleerde.

De 10 raarste games ooit Zo gek kan je ze zelf niet bedenken.

Wie houdt Big Brother in het oog? En wat doe je bijvoorbeeld met het menselijke testobject dat je in een glazen kooi vindt? Laat je hem ook vrij als je weet dat hij talloze moorden op zijn geweten heeft, of offer je hem op om meer over je buitenaardse vijand te weten te komen? Als Prey creatief speurwerk voortdurend met dergelijke interessante zaken kan blijven belonen, dan belooft Talos-1 een erg intrigerende spelwereld te worden.

Met nog minder dan een maand te gaan tot de release heeft Arkane Studios alles in handen om de grootste verrassing van 2017 te scoren. De individuele bouwblokken zoals uitgebreide vaardigheden, vrije keuzemogelijkheden en een spelwereld vol verbeeldingskracht lijken in ieder geval al goed te zitten. Binnen enkele weken weten we of Prey zich naar de de top van de voedselketen kan vechten.

Prey is vanaf 5 mei 2017 voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One verkrijgbaar. Als je meer over de game wilt weten, lees je ons overzicht van alle beschikbare Prey info die we tot nu toe kennen.