Payday 2 komt naar de Nintendo Switch

Nintendo laat weten dat Payday 2 naar de Nintendo Switch komt. De game lanceert 'in de winter' op de console.

De studio heeft verder weinig details over de Switch-versie van Payday 2 gedeeld. Nintendo heeft wel laten weten dat er dit jaar 'een enorme hoeveelheid Payday 2 content' wordt geďntroduceerd.

Payday 2 is al sinds 2013 speelbaar op de pc, PlayStation 3 en Xbox 360. De game is in 2015 ook uitgebracht voor de PlayStation 4 en de Xbox One.

Er is meer Nintendo-gerelateerd nieuws. Zo heeft de ontwikkelaar onlangs ook de releasedatum van Splatoon 2 onthuld. Ook is de release van Arms officieel onthuld.