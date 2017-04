Nintendo kondigt Neon Yellow Joy-Con controllers aan

Nintendo maakt bekend dat de Joy-Con controllers voor de Nintendo Switch binnenkort ook in het Neon Yellow te koop zijn. Het is de eerste keer dat de controllers in een andere kleur uitkomen dan standaard grijs of blauw/rood.

De gele Joy-Cons zijn vanaf 16 juni te koop, althans in de Verenigde Staten. Voor zo'n setje controllers betaal je doorgaans 79,99 euro.

Nintendo brengt daarnaast ook een battery pack voor de controllers uit. Daar passen twee AA-batterijen in, waardoor je langer met de Joy-Cons kunt spelen zonder ze tussendoor op te laden. Normaal gesproken houden de Joy-Cons het zo'n 20 uur uit, en worden ze weer opgeladen zodra je ze in de Switch klikt.

