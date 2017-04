The Binding of Isaac: Afterbirth+ komt op de Switch in Europa

Nicalis bevestigd dat The Binding of Isaac: Afterbirth+ in het tweede kwartaal van dit jaar naar de Nintendo Switch in Europa komt.

De game krijgt in Europa en Australië zowel een fysieke als een digitale versie, en gaat 39,99 euro kosten. De fysieke versie wordt gepubliceerd door Headup Games, die voor deze release een directe partnerschap met Nicalis is aangegaan.

Het is momenteel onduidelijk of de Europese versie exact dezelfde fysieke versie krijgt. In de VS krijg je namelijk stickers, een omkeerbare hoes en een handleiding van twintig pagina's erbij.