Consoleversie Prey krijgt gratis demo

Bethesda maakt bekend dat de consoleversie van Prey een gratis demo krijgt. Daarin krijg je toegang tot het eerst uur van de game. De demo is beschikbaar vanaf 27 april, een week voor de release van de game.

Momenteel is de demo enkel aangekondigd voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Over een mogelijk demo voor de pc-versie is voorlopig niets bekend.

In Prey kruip je in de huid van Morgan Yu. Je ontwaakt op het TranStar-ruimtestation waar een buitenaards organisme net is losgebroken. Het is aan jou om hier met behulp van allerhande krachten een einde aan te maken.

Prey lanceert op 5 mei. Op de site vind je alvast een overzicht met alle Prey informatie.