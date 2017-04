SMITE krijgt tijdelijk Kart Racing modus

Ontwikkelaar Hi-Rez studios maakt bekend dat SMITE tijdelijk een Kart Racing modus genaamd Apollo's Racer Rumble krijgt. De modus is beschikbaar tot en met 9 mei.

Apollo's Racer Rumble bevat twee parcoursen, Elysium Beach en Molten Pass. Net zoals in soortgelijke karting games probeer je als eerste over de finishlijn te komen met behulp van allerlei power-ups.

Je speelt de karting modus met maximaal acht personen. Voorlopig is de modus enkel speelbaar in de pc-versie van SMITE. Later komt de modus ook naar de PlayStation 4 en de Xbox One.

SMITE lanceerde in 2014 voor de pc en in 2015 voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Vorig jaar maakte Valve nog bekend dat SMITE een van de best verkochte Steam games van 2016 was.