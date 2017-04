Nintendo Direct gepland voor deze week

Nintendo heeft aangegeven een Nintendo Direct te houden. Deze wordt in de nacht van woensdag op donderdag om middernacht gegeven.

Het bedrijf geeft aan nieuwe details over Arms en Splatoon 2 te delen. Beide zijn exclusief voor de Nintendo Switch en hebben nog geen releasedatum, ondanks ze in het eerste half jaar van 2017 gepland staan.

Of Nintendo nog andere onderwerpen aansnijdt, is niet bekend. Hoewel er nog weinig informatie over beide games bekend is, heeft Nintendo wel onlangs de Splatoon 2 Global Testfire bčta georganiseerd.