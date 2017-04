Cave Story+ komt naar de Nintendo Switch, aldus uitgever Nicalis. Het bedrijf noemt dit de 'definitieve' versie van de metroidvania-game.

Volgens Nicalis voegt deze verie 'nieuwe uitdagingen, gameplayopties en verbeteringen' toe. "Spelers kunnen ook meer levels en grafische verbeteringen verwachten, alsook gratis content updates en bonussen waar we later meer over vertellen."

Volgens de verkooppagina op de website van Gamestop zijn er zeven bonusmodi, waaronder een Boss Rush en Wind Fortress. Tot slot is er ook local multiplayer gepland, waarin speler twee als Curly speelt. Die modus moet aan het einde van de zomer toegevoegd worden.

Cave Story is ontworpen door Daisuke 'Pixel' Amaya. Zijn retroplatformer Kero Blaster komt naar de PlayStation 4.