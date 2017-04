Guerilla Games spreekt over potentiële Horizon Zero Dawn sequel

In een interview met Game Informer spreekt Guerilla Games over wat de ontwikkelaar in een sequel op Horizon Zero Dawn wil doen.

"We zijn overweldigd door de klik die spelers met Aloy en het verhaal voelen", zegt schrijver John Gonzalez. "Mocht er een vervolg komen, dan willen we die klik respecteren door een verhaal te schrijven dat minstens even goed is."

Ook regisseur Mathijs de Jonge is tevreden met de positieve feedback op Horizon Zero Dawn, maar erkent dat de game soms tekortschiet.

"Door de omvang van het project was het te verwachten dat sommige stukken niet uitstekend zijn. We nemen de kritiek ter harte bij onze plannen voor de toekomst van Horizon Zero Dawn."

Tekenaar Jan-Bart van Beek wil alvast ťťn ding in een Horizon Zero Dawn sequel: "Meer machines, want die zijn erg leuk om te ontwerpen, te bouwen, te animeren en om mee te spelen."

Het interview doet ook vermoeden dat er een patch op komst is die spelers toelaat om Aloy met meer wapens uit te rusten. "Het wapenwiel had oorspronkelijk ruimte voor meer wapens," zegt de Jonge.

"Het wisselen tussen verschillende wapens ging door de controls echter te traag. We hebben wel een aantal ideeŽn over hoe we dat kunnen verbeteren, maar daarover kan ik nog niks zeggen."

Guerilla Games lanceerde eerder Horizon Zero Dawn patch 1.10, die de distributie van items aanpast. Carls Horizon Zero Dawn review lees je ook op de site.