DICE belooft maandelijkse updates voor Battlefield 1

DICE heeft laten weten dat de studio van plan is om in de toekomst maandelijkse updates voor Battlefield 1 uit te brengen. De ontwikkelaar doet dat nu elk kwartaal.

DICE meldt tevens dat de Spring Update voor Battlefield 1 'binnenkort' lanceert. De patch introduceert onder andere Platoons, een feature die het makkelijker maakt om groepen te vormen.

Verder is de studio van plan om Operations aan te passen zodat deze voor 'zo min mogelijk problemen' zorgen. Ook geeft DICE aan dat er aan gameplay tweaks voor Battlefield 1 wordt gewerkt om de game 'meer gebalanceerd en eerlijker' aan te laten voelen.

Tot slot geeft de studio een paar afbeeldingen vrij voor de In The Name of the Tsar DLC voor Battlefield 1. De uitbreiding voegt onder andere het Russische leger als speelbare factie toe. Verder bevat de DLC nieuwe maps, wapens, voertuigen en modi.

Er is meer Battlefield-gerelateerd nieuws. Zo raakte begin maart bekend dat toekomstige Battlefield 1 DLC zich onder andere in België, Rusland en Turkije afspeelt.