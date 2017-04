Yooka-Laylee patch verhelpt cameraproblemen

Yooka-Laylee krijgt een patch die de camera algeheel verbetert. De update is nu beschikbaar voor de Xbox One. De patch lanceert op 11 april ook op de pc en de PlayStation 4.

Daarnaast verbetert de patch de prestaties en worden er situaties verholpen waarin je vast komt te zitten. De update verhelpt ook een aantal glitches in alle versies van de game.

Yooka-Laylee is vanaf 11 april speelbaar op de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De Nintendo Switch release is nog niet bekend. Onze Yooka-Laylee review lees je nu op de site.