FIFA 17 komt naar EA Access en Origin Access

FIFA 17 komt deze maand naar EA Access op de Xbox One en Origin Access op de pc. Dat meldt uitgever Electronic Arts.

Het EA Access-programma wordt in de komende twee maanden ook uitgebreid met Dragon Age: Origins en Medal of Honor: Airborne. Bij Origin Access staan dan weer Pony Island, Command & Conquer: The Ultimate Collection, Hacknet en Orwell op het programma.

Eerder kondigde Electronic Arts aan dat FIFA 18 een tweede seizoen van The Journey bevat. Neem ook zeker eens kijkje naar ons overzicht van FIFA 17 tips en tricks.