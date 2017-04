NieR: Automata al 1 miljoen keer verkocht

Uitgever Square Enix meldt dat NieR: Automata al één miljoen keer is verkocht. Dat cijfer combineert de wereldwijde verkoop van fysieke en digitale edities op de pc en de PlayStation 4.

De verkoopcijfers van NieR: Automata zijn hoger dan die van zijn voorganger. Zo werd in Japan de eerste NieR 134.000 keer verkocht in zeven maanden, terwijl NieR: Automata er tijdens de eerste week na de lancering al 198.542 keer over de toonbank ging.

De pc-versie van NieR: Automata kampt op dit moment echter nog steeds met technische problemen. Ontwikkelaar PlatinumGames heeft nog geen officiële patch uitgebracht om die op te lossen, maar een fan patch verbetert alvast de frame rate van NieR: Automata.

NieR: Automata is vorige maand officieel uitgebracht. Dirks NieR: Automata review lees je nu op de site.