Dawn of War 3 krijgt open beta

Ontwikkelaar Relic Entertainment laat weten dat Warhammer 40.000: Dawn of War 3 een open bčta krijgt. De testfase vindt van 21 tot 24 april plaats.

Tijdens de bčta is de multiplayermodus van de strategiegame uit te proberen. Je krijgt in de open bčta toegang tot alle drie de facties in Dawn of War 3: Eldar, Orks en Space Marines. Je kunt je voor de bčta inschrijven via de officiële Dawn of War-site.

Relic heeft eerder dit jaar al de releasedatum van Dawn of War 3 onthuld. De game lanceert eind april op de pc. Johnny zijn Dawn of War 3 preview lees je hier nog eens.