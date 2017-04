We Happy Few krijgt verfilming

De psychedelische game We Happy Few van ontwikkelaar Compulsion Games wordt verfilmd.

De film speelt zich af in een Engels dorp tijdens een alternatieve versie van de jaren '60. Iedereen draagt er lachende maskers en moet van de overheid pillen slikken om vrolijk te blijven. Het hoofdpersonage is immuun voor de drugs en wil het geheim van het dorp achterhalen.

De producenten van de verfilming zijn Gold Circle Films en dj2 Entertainment. Die laatste is ook bezig met een verfilming van Sonic en Sleeping Dogs, alsook een serie gebaseerd op Life is Strange.

We Happy Few is momenteel beschikbaar in Early Access op de pc. De game is ook verkrijgbaar als bčta in het Xbox One Preview-programma.