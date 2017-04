The Infectious Madness of Doctor Dekker release bekend

Ontwikkelaar D'Avekki Studios laat weten dat The Infectious Madness of Doctor Dekker op 16 mei lanceert voor de pc. D'Avekki Studios omschrijft de game als een 'Lovecraftiaans moordmysterie.'

In die game speel je de rol van een psychiater die op zoek gaat naar de moordenaar van zijn overleden collega dokter Dekker. In een aantal sessies ondervraag je zes van zijn voormalige patiënten en ga je na wie de dader is.

Door vragen te typen in de chatbox, krijg je een antwoord van de personages in de vorm van meer dan 1600 FMV-filmpjes. Volgens de ontwikkelaar is het mogelijk om eender welke vraag te stellen aan de patiënten, en een logisch en coherent antwoord te krijgen.

Bovendien belooft de ontwikkelaar elke keer een unieke speleveraring, met een andere moordenaar in elke sessie. Ook zijn er verschillende side-quests in de game aanwezig.