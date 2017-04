PETA hekelt Nintendo in open brief

De Amerikaanse dierenrechtenorganisatie PETA bekritiseert Nintendo voor een onrealistische weergave van koeien melken. De minigame Melktijd in 1-2-Switch verbloemt volgens PETA de uitbuiting van koeien in melkerijen.

PETA-oprichter Ingrid Newkirk zegt in de brief dat Melktijd als simulator op alle aspecten van melkveehouderij moet ingaan, zoals de 'gewelddadige inseminatie van koeien.'

Volgens haar moet Nintendo spelers er ook aan herinneren 'dat ze door melk te drinken een industrie steunen die moeders en baby's uit elkaar drijft.'

"We raden aan dat Nintendo zich richt op minigames waarin van dierenleed geen sprake is, in plaats van de waarheid te verbloemen", schrijft Newkirk. "Is het team moedig genoeg om de waarheid onder ogen te zien?"

Bert ging kort na de release van de Nintendo Switch aan de slag met 1-2-Switch. Zijn verdicts lees je nog eens in de 1-2-Switch review.