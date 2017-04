Dishonored 2 krijgt gratis demo

Uitgever Bethesda Softworks laat weten dat Dishonored 2 een gratis demo krijgt. Je kunt de game vanaf 6 april uitproberen op de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Spelers krijgen in de demo toegang tot de tutorial en de eerste twee missies van de game. Je hebt de mogelijkheid om zowel als Emily Kaldwin en als Corvo Attano te spelen.

Het is nog niet bekend hoe lang spelers toegang krijgen tot de demo, en of het mogelijk is deze meermaals te spelen. Wel meldt de uitgever dat je save files worden overgezet als je besluit om de volledige versie van de game te kopen.

Dishonored 2 lanceerde in november vorig jaar. Hier lees je nog eens Johnny's review van Dishonored 2.