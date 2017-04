Diego Maradona plant juridische stappen tegen Konami

Voormalig Argentijns voetballer Diego Maradona en zijn advocaat laten weten dat het duo overweegt om juridische stappen tegen uitgever Konami te ondernemen.

Volgens Maradona gebruikt Konami op illegitieme manier zijn afbeelding in Pro Evolution Soccer 2017. Het dispuut gaat over de Legends Bracket in de game. Daar vind je tal van gepensioneerde topvoetballers om toe te voegen aan je team in de myClub mode.

"Ik heb gisteren vernomen dat het Japanse bedrijf Konami mijn afbeelding gebruikt in PES 2017. Mijn advocaat Matias Morla zal de nodige juridische stappen ondernemen. Ik hoop dat dit niet opnieuw een geval van oplichterij is", aldus Maradona.

Pro Evolution Soccer 2017 is beschikbaar voor de pc, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 en PlayStation 4. Hier lees je nog eens onze review van Pro Evolution Soccer 2017.