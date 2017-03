The Secret World opnieuw uitgebracht als 'shared world RPG'

Funcom heeft aangekondigd dat The Secret World opnieuw wordt uitgebracht als een 'shared world RPG', die volledig gratis te spelen is.

Een shared world houdt in dat de game niet langer een MMORPG is, maar eerder een singleplayer game met optionele multiplayer. De game bevat een vernieuwd gevechtssysteem, nieuwe grafische effecten en een volledige redesign van de hubwereld.

De herlancering van The Secret World vindt ergens in de lente plaats. Onlangs is ook Hide and Shriek uitgebracht, een game die zich afspeeld in hetzelfde universum als dat van The Secret World.